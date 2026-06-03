Vita sempre più dura a Cuba
A Cuba, la crisi economica si fa sentire con blackout e scarsa disponibilità di carburante. La situazione sta portando alla fuga degli operatori turistici dall’isola, che affrontano difficoltà crescenti. La mancanza di energia e le restrizioni ai trasporti colpiscono il settore, già duramente provato. La crisi si riflette anche sulla vita quotidiana, con problemi di approvvigionamento e servizi. La situazione rimane critica, senza segnali di miglioramento immediato.
Continua la crisi a Cuba nella morsa dell’emergenza economica. Tra blackout e carenza di carburanti è fuga degli operatori turistici dall’isola caraibica. Servizio di Massimiliano Cochi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
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