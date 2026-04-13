E se stessi per dire ‘sì’ alla persona sbagliata? Un matrimonio costa ma un errore che dura tutta la vita costa di più | sempre più film e serie tv raccontano il lato oscuro delle nozze

Negli ultimi tempi, molte produzioni cinematografiche e televisive affrontano il tema del matrimonio come momento di grande significato, ma anche di potenziali rischi. Alcuni racconti esplorano le conseguenze di aver scelto la persona sbagliata, sottolineando come un errore che si protrae nel tempo possa avere effetti ben più gravi di un semplice investimento economico. La narrazione si concentra spesso sugli aspetti emotivi e sulle difficoltà di affrontare decisioni così decisive.

Cosa c’è di più terrificante che sposare la persona sbagliata? Questa domanda accomuna alcune delle uscite più interessanti al cinema e in tv. In The Drama una coppia apparentemente felice (Robert Pattinson e Zendaya) si avvicina alle nozze con un dubbio tremendo. In The Housemaid, la vita da sogno nasconde un incubo. Something Very Bad Is Going To Happen trasforma le nozze in una maledizione. Finché morte non ci separi 2 inizia con un abito da sposa inzuppato di sangue. La retorica zuccherosa del “giorno più bello” è definitivamente entrata in crisi, trasformando il “per sempre” in una minaccia (almeno sullo schermo) più che in una promessa. Rimettere in discussione il matrimonio.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Leggi anche: Tiger Woods, il lato oscuro del più forte di sempre

Leggi anche: Uova di Pasqua sempre più care anche se il cacao costa meno: la spiegazione di Altroconsumo

Flower Maiden Saved an Amnesiac Man by the River, Not Knowing He's the King Who'll Change her Fate!