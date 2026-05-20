Il 20 maggio 2026, si è parlato di donazioni di organi e tessuti come di un gesto capace di cambiare la vita a molte persone. La scelta di donare rappresenta un atto concreto che può permettere a chi aspetta un intervento di ricevere un cuore o altri organi vitali. Durante l’evento, sono stati evidenziati i benefici di questa decisione e l’importanza di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla donazione. La discussione ha coinvolto diversi esperti e rappresentanti di associazioni dedicate alla promozione di questa pratica.

Milano, 20 maggio 2026 - Donare organi e tessuti è un gesto che può migliorare, anzi salvare la vita di tante persone. Ma è un qualcosa che nell’immaginario collettivo non è naturale e immediato. E così anche la promozione sul tem a ricopre un ruolo importante. Domenica 24 maggio 2026, ore 18.00, a Milano presso il Refettorio Ambrosiano (piazza Greco 11), si terrà l’iniziativa “Un cuore e un’anima sola”. L’incontro è promosso da Famiglia Cristiana, Aido, Caritas Ambrosiana, Associazione per il Refettorio Ambrosiano e Cineclub Piacenza. L’obiettivo è riportare al centro del dibattito pubblico un tema che riguarda 8.000 famiglie ogni anno: la possibilità di trasformare il dolore in speranza attraverso la donazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Un cuore e un'anima sola": donare gli organi è una scelta che salva la vita

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#IoStoConSalvini lui è un leone da l'anima per gli altri non si tira indietro quando c'è da aiutare da il cuore in ciò in cui crede ama immensamente stare con la gente quel contatto lo fa sentire vivo si impregna per portare i risultati soprattutto ama la libertà x.com

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