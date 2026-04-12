Barbara Bouchet ha avuto diversi amori e flirt nel corso della sua vita, ma il suo legame più forte è stato con il marito Luigi Borghese. Quest’ultimo, napoletano, imprenditore e anche produttore cinematografico, si è distinto per il suo carattere istrionico e la passione per il mondo dello spettacolo. La loro relazione ha rappresentato un punto di riferimento, tanto che Bouchet ha dichiarato di non credere che possa mai nascere un altro amore come quello con Borghese.

L’amore della vita di Barbara Bouchet è stato il marito Luigi Borghese, un napoletano istrionico, imprenditore e anche lui attratto dalle luci dei riflettori, tanto da dedicarsi per un periodo all’attività di produttore cinematografico. I due sono stati sposati per 35 anni, dal 1974 al 2006, e dal loro matrimonio sono nati due figli, Alessandro notissimo volto televisivo oltre che chef, e Massimiliano. Luigi Borghese è morto nel 2016 e l’ex moglie si è presa cura di lui fino all’ultimo, nonostante il matrimonio fosse finito dieci anni prima. “Gli sono rimasta vicino fino alla fine, l’ho curato in tutte le sue varie malattie, purtroppo.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono stati gli amori e i flirt di Barbara Bouchet e la passione con il marito Luigi Borghese: “Non credo che ci sarà mai un amore come quello”

Chi è l’ex mario di Barbara Bouchet, Luigi Borghese: “Non credo ci sarà mai un amore come quello. Adesso sono nella fase di avere un compagno”Barbara Bouchet è stata sposata dal 1974 al 2006 con l’imprenditore napoletano Luigi Borghese (1936-2016), con il quale ha avuto due figli, tra cui...

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