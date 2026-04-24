Oltre i confini della realtà | il trailer di Backrooms svela l’incubo liminale di A24

Un nuovo film si appresta a uscire nelle sale, portando sul grande schermo un fenomeno nato sui forum online e diventato virale con milioni di visualizzazioni. Il trailer del film, intitolato “Backrooms”, mostra un ambiente liminale e inquietante, che richiama le storie e le immagini condivise sulla rete. La produzione è firmata da una nota casa di distribuzione, pronta a trasportare gli spettatori in un mondo tra realtà e incubo.

Il mito moderno nato sui forum online e diventato un fenomeno virale da milioni di visualizzazioni è pronto a invadere le sale cinematografiche. I Wonder Pictures ha svelato oggi il trailer ufficiale di Backrooms, film che segna il debutto sul grande schermo di Kane Parsons (noto sul web come Kane Pixels), che a soli vent’anni diventa il più giovane autore nella storia di A24. Il film arriverà nei cinema italiani il 27 maggio 2026, con due giorni di anticipo rispetto alla release negli Stati Uniti e al resto del mondo. La pellicola traspone l’estetica found-footage che ha ridefinito l’horror contemporaneo, trascinando lo spettatore in una dimensione infinita fatta di corridoi deserti, luci al neon sfarfallanti e spazi liminali disturbanti.🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Oltre i confini della realtà: il trailer di “Backrooms” svela l’incubo liminale di A24 Notizie correlate Insidious: Fuori dall’Altrove: il trailer italiano svela il nuovo incubo che squarcia i confini della realtàDopo il terrore seminato poche ore fa tra la platea di Las Vegas, l’Altrove apre ufficialmente i suoi cancelli anche per il pubblico italiano. Leggi anche: Backrooms: Il Labirinto di Internet diventa un Film A24 Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Così nascono le stelle oltre i confini della Via Lattea; Oltre i confini da inserto a magazine: il sogno del carcere di Monza; I semi oltre i confini; Estelle: Quando a 16 anni scelsi la mia rotta oltre i confini di casa. ALMA osserva come si formano le stelle oltre i confini della via latteaUno studio guidato dall'INAF ha mappato per la prima volta la distribuzione di massa dei nuclei di formazione stellare all'interno di una galassia esterna, la ... lescienze.it Così nascono le stelle oltre i confini della Via LatteaUno studio guidato dall’Inaf ha mappato per la prima volta la distribuzione di massa dei nuclei di formazione stellare all’interno di una galassia diversa dalla nostra, la Grande Nube di Magellano. Gr ... media.inaf.it Muro comune: vietato scavare nicchie oltre la metà dello spessore La Cassazione fissa i limiti per gli incavi nel muro divisorio: stop alle nicchie profonde oltre... - facebook.com facebook Oltre a #Ranieri, anche Ricky #Massara può lasciare la #Roma x.com