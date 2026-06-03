Visite guidate alla scoperta di Villa Mussolini

Notizia in breve

Sabato 6 giugno si terranno quattro visite guidate a Villa Mussolini a Carpena, in via Crocetta 24. Le visite avranno un carattere storico-artistico e sono rivolte ai visitatori interessati a conoscere meglio la villa. È previsto un percorso di approfondimento sulla storia e le caratteristiche architettoniche del sito. L’ingresso alle visite è programmato in orari distinti durante la giornata.