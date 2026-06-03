Visite guidate alla scoperta di Villa Mussolini
Sabato 6 giugno si terranno quattro visite guidate a Villa Mussolini a Carpena, in via Crocetta 24. Le visite avranno un carattere storico-artistico e sono rivolte ai visitatori interessati a conoscere meglio la villa. È previsto un percorso di approfondimento sulla storia e le caratteristiche architettoniche del sito. L’ingresso alle visite è programmato in orari distinti durante la giornata.
Sabato 6 giugno si svolgeranno quattro visite guidate, a carattere storico-artistico, a Villa Mussolini a Carpena (via Crocetta, 24). Sullo sfondo della grande storia si aprono ambienti rimasti immutati nel tempo, che mescolano ricordi privati a cimeli di grande suggestione. Si partirà dal parco. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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