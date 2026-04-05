Carsulae meta prediletta a Pasquetta | Visite guidate alla scoperta dell’area archeologica Novità scavi e centro visite

Durante la Pasquetta, l’area archeologica di Carsulae ha registrato un aumento del 30% dei visitatori rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Sono state organizzate visite guidate per esplorare i siti storici, mentre sono state annunciate novità riguardanti gli scavi e il centro visite. La località si conferma come meta preferita per chi desidera scoprire le rovine dell’antica città romana.

La rievocazione andata in scena per la domenica delle Palme verrà riproposta per la Notte dei musei in programma nel mese di maggio Un incremento del 30% nel numero dei visitatori, comparando i dati del 2024 e quelli dell’anno appena trascorso. L’area archeologica di Carsulae cresce, sotto il profilo dell’interesse e soprattutto dell’importanza a livello storico. L’ultima campagna di scavi, in tal senso, ha portato alla luce spazi legati alle terre private della Domus e altri settori abitativi con nuovi mosaici. Il progetto di valorizzazione del sito archeologico è stato finanziato dal Ministero della Cultura, con un investimento pari a due milioni di euro. 🔗 Leggi su Ternitoday.it Pasqua e pasquetta alla scoperta di Viterbo sotterranea con degustazioni gratis e visite guidateIn occasione delle festività pasquali, Viterbo sotterranea apre le porte ai suoi cunicoli con aperture no-stop dalle 10 alle 20. Pasqua e Pasquetta con visite guidate straordinarie alla mostra sul BaroccoProsegue, ed anzi si arricchisce, il calendario delle visite guidate ad aggregazione libera alla grande mostra promossa dalla Fondazione Cassa dei...