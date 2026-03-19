Villa Alari riapre al pubblico con quattro visite guidate organizzate dagli esperti, offrendo l'opportunità di scoprire un gioiello locale. Dopo il tutto esaurito alla Fiera di san Giuseppe, le porte della villa si aprono nuovamente per accogliere visitatori interessati a conoscere meglio la sua storia e le sue caratteristiche. Le date sono state programmate appositamente per questa occasione speciale.

Villa Alari riapre al pubblico, quattro date straordinarie dopo il tutto esaurito alla Fiera di san Giuseppe. Per la piccola Versailles della Martesana arrivano i tour alla scoperta delle sale appena restaurate. Il gioiello di Cernusco si prepara a ospitare di nuovo il pubblico delle grandi occasioni il 28 marzo, 19 aprile, 17 maggio e 21 giugno. Ad accompagnare i visitatori guide e storiche dell’arte che racconteranno il prezioso valore di un bene di importanza culturale unica, mostrando gli affreschi recuperati della Sala del Poeta Laureato, quelli della Sala dell’Allegoria del Sonno e della Sala Est. Prossimo obiettivo: il restauro dell’ala sud-est che comprende la Sala con l’Alcova, la Sala Gialla e quella con l’Alcova della Dea Flora e nuova tranche di 300mila euro per andare avanti con l’opera. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Villa Alari riapre le porte: visite guidate con gli esperti alla scoperta di un gioiello

Articoli correlati

Visite guidate alla scoperta della natura, l’Oasi riapre le porteLa pausa natalizia è finita, tutto pronto per la riapertura dei cancelli all’Oasi naturalistica della Martesana di Pozzuolo, primo appuntamento il 18...

L’Oasi Wwf apre le porte. Giornata di visite guidate: "alla scoperta dei segreti"Domani è la Giornata mondiale delle Zone Umide, con un giorno d’anticipo apre le porte per una visita guidata “dedicata” alla ricorrenza l’Oasi...

Approfondimenti e contenuti su Villa Alari

Temi più discussi: Villa Alari riapre le porte: visite guidate con gli esperti alla scoperta di un gioiello; Chiusi i gioielli del Parco. Torretta e Cascina del Sole restano in lista d’attesa; Fiera di San Giuseppe. Un viaggio nel tempo destinazione Bella Époque.

L’Eden di Villa Alari riapre alle visite: Un gioiello restituito alla cittàCernusco, il restauro procede: riqualificazione in vista anche per il parco della dimora settecentesca. La sindaca: Abbiamo avviato con la Soprintendenza un intervento complesso di conservazione dell ... ilgiorno.it

Porte aperte a Villa Alari una volta al mese. Il via fra tre settimaneDopo il successo di Ville aperte – tutto esaurito per la dimora di delizia a Cernusco in poche ore – Villa Alari torna ad aprire le porte ai visitatori una volta al mese. Si comincia il 24 novembre ... ilgiorno.it

Villa Alari | Dopo il grande successo delle visite guidate organizzate in occasione della Fiera di San Giuseppe, siamo felici di annunciare che la nostra meravigliosa villa di delizia aprirà alla cittadinanza per altre quattro date, una volta al mese, da marzo a gi - facebook.com facebook