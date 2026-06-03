Visit Lazio debutta alla stazione Termini il nuovo brand Così la Regione Lazio vuole conquistare i turisti

La regione Lazio ha inaugurato il 3 giugno un nuovo infopoint multimediale e interattivo dedicato alla promozione turistica, allestito nella galleria gommata della stazione Termini di Roma. All'evento hanno partecipato il presidente della regione Francesco Rocca, l'assessore al turismo, allo. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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