Il nuovo look del brand Visit Lazio La presentazione nel nuovo infopoint di Roma Termini

La regione Lazio ha inaugurato il 3 giugno, nella galleria gommata della stazione Termini di Roma, un nuovo infopoint multimediale dedicato alla promozione turistica del territorio. All'evento hanno partecipato il presidente della regione Francesco Rocca, l'assessore al Turismo, allo Sport e. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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