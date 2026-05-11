Oggi si è svolto un incontro tra rappresentanti della Regione Lazio e amministratori locali di vari Comuni, volto a confrontarsi sulle attività portate avanti dalla Giunta regionale negli ultimi tre anni. Durante la riunione sono stati discussi i progetti e le iniziative che coinvolgono direttamente i territori, evidenziando la presenza della Regione e il rapporto con i sindaci e gli altri amministratori del territorio.

“Oggi abbiamo avuto un importante momento di confronto con tutti gli amministratori locali del Lazio sulle principali attività svolte dalla Giunta regionale nel corso di questi primi tre anni di governo. L’amministrazione Rocca ha più volte dimostrato la volontà di cambiare approccio con i comuni del Lazio, avviando un’attività di costante dialogo sulle principali decisioni assunte e sulle azioni di maggior impatto sul territorio che abbiamo inteso avviare. In occasione di questo nuovo corso di incontri che la Giunta regionale del Lazio ha avuto con i sindaci del territorio, ho avuto modo di illustrare agli amministratori presenti le principali attività avviate negli ultimi mesi come Assessore regionale del Lazio.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Regione Lazio In Comune, Ciacciarelli: Confronto con sindaci e amministratori locali conferma la concreta presenza della Regione Lazio sui territori

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