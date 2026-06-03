Bibbiena lancia la nuova app turistica Visit Bibbiena App Tour, sviluppata da Il Podestà per l’Arte e la Cultura, in collaborazione con l’amministrazione comunale e i commercianti del centro storico. L’app permette ai visitatori di esplorare la città attraverso percorsi interattivi e coinvolgenti. È disponibile su dispositivi mobili e mira a migliorare l’esperienza di visita, offrendo informazioni su luoghi di interesse e punti di interesse culturale.

Arezzo, 1 giugno 2026 – Bibbiena ha una nuova App turistica: Visit Bibbiena App Tour, un dispositivo realizzato da Il Podestà per l’Arte e la Cultura in collaborazione con l’amministrazione di Bibbiena e i commercianti del centro storico. A parlare di questo nuovo dispositivo è Stefano Brami dell’Associazione Il Podestà: “Agli ingressi del centro storico ci sono dei QrCode inquadrando i quali parte un percorso che consente di visitare le varie parti e emergenze e nello stesso modo di acquisire punti ogni volta che una persona riesce a trovare un luogo in una sorta caccia al tesoro alla conclusione della quale si possono acquisire dei punti e vincere un premio che i turisti possono ritirare presso l’Edicola di Piazzolina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Visit Bibbiena app tour, un nuovo strumento per il turismo che coinvolge e diverte

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