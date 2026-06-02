Visit Bibbiena app tour ecco un nuovo strumento per il turismo

Notizia in breve

Bibbiena ha lanciato una nuova applicazione turistica chiamata Visit Bibbiena App Tour, sviluppata da Il Podestà per l’Arte e la Cultura. La app è stata creata in collaborazione con l’amministrazione comunale e i commercianti del centro storico. L’obiettivo è offrire ai visitatori uno strumento digitale per esplorare il territorio e le sue attrazioni. La piattaforma permette di accedere a informazioni e percorsi dedicati alla storia e alla cultura locale.