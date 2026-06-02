Visit Bibbiena app tour ecco un nuovo strumento per il turismo
Bibbiena ha lanciato una nuova applicazione turistica chiamata Visit Bibbiena App Tour, sviluppata da Il Podestà per l’Arte e la Cultura. La app è stata creata in collaborazione con l’amministrazione comunale e i commercianti del centro storico. L’obiettivo è offrire ai visitatori uno strumento digitale per esplorare il territorio e le sue attrazioni. La piattaforma permette di accedere a informazioni e percorsi dedicati alla storia e alla cultura locale.
Bibbiena ha una nuova App turistica: Visit Bibbiena App Tour, un dispositivo realizzato da Il Podestà per l’Arte e la Cultura in collaborazione con l’amministrazione di Bibbiena e i commercianti del centro storico.A parlare di questo nuovo dispositivo è Stefano Brami dell’associazione Il Podestà. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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