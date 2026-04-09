Turismo Visit Usa Italia conferma il mandato alla presidente Mia Hezi e rinnova il Consiglio direttivo

L'associazione Visit Usa Italia ha completato le votazioni per il rinnovo della presidenza e del Consiglio direttivo, che rimarranno in carica per i prossimi due anni. La presidente in carica, Mia Hezi, ha ricevuto il mandato per continuare nel suo ruolo. Le assemblee si sono svolte secondo le procedure stabilite dallo statuto, confermando la continuità degli incarichi per il settore del turismo.

(Adnkronos) – Facendo fede allo statuto, l'Associazione VisitUsa Italia ha svolto le votazioni per il rinnovo della presidenza e del Consiglio direttivo, in carica per i prossimi due anni. È riconfermata Mia Hezi alla presidenza, "un segno chiaro di sostegno e di approvazione per la gestione dell'associazione uscita dal delicato periodo di pandemia e in. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Ministero Lavoro: “Ecco Sviluppo Lavoro Italia agenzia per attuazione politiche attive”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Commercialisti, si rinnova il Consiglio dell'Ordine: alla guida c'è Sara Pennacchi ed è la più giovane presidente d'ItaliaNuovo presidente per il consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Forlì. Rinnovato il consiglio direttivo della Pubblica Assistenza Alta Val di Cecina per il mandato 2026–2030Si sono svolte domenica 15 marzo le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo della Pubblica Assistenza Alta Val di Cecina per il mandato... Temi più discussi: Dopo sette giorni ancora non abbiamo il ministro del turismo. Possibile?; Visit Detroit nomina AVIAREPS Italia come suo rappresentante ufficiale per il mercato italiano; ?? BILNI 2026 torna nel cuore dei laghi del Nord Italia! ?? - Radio Bruno; Viaggi e tensioni internazionali. Confartigianato Turismo in prima linea. Turismo, Visit Usa Italia conferma il mandato alla presidente Mia Hezi e rinnova il Consiglio direttivoQuest'anno forte impegno nella celebrazione del 250° Anniversario dell'Indipendenza degli Stati Uniti, nel Centenario della Route 66 e nei Campionati mondiali di Calcio nelle 11 destinazioni statunite ... adnkronos.com Visit Usa Italia: Mia Hezi confermata alla presidenza, rinnovato il consiglio direttivoVisit Usa Italy ha confermato il mandato alla presidente Mia Hezi e quello al consiglio direttivo, in carica per i prossimi due anni, con l’avvicendarsi ... travelquotidiano.com ITALIA All eyes on March 31st. A place in the World Cup is on the line. Bosnia vs Italy Shop online: tdotitalians.com Visit us in-store at 28 Roytec Rd, Unit 12B - facebook.com facebook