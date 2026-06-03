Visibilia-Santanchè la Corte costituziuonale dichiara ammissibile il ricorso del Senato | inutilizzabili mail e audio dell' ex ministra
La Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il ricorso del Senato riguardante il caso Visibilia. Sono considerate inutilizzabili le email e gli audio dell’ex ministra del Turismo, Daniela Santanchè. La decisione riguarda la validità delle prove raccolte in relazione alle indagini. Il ricorso si basa sulla richiesta di esclusione di alcuni materiali considerati non ammissibili nel procedimento giudiziario. La vicenda coinvolge direttamente l’ex ministra e il procedimento legale in corso.
Nuovo aggiornamento sul caso Visibilia, lo scandalo che vede coinvolta l'ex ministra del Turismo, Daniela Santanchè. La Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Senato nei confronti della procura di Milano. La. 🔗 Leggi su Today.it
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