Visibilia-Santanchè la Corte costituziuonale dichiara ammissibile il ricorso del Senato | inutilizzabili mail e audio dell' ex ministra

Notizia in breve

La Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il ricorso del Senato riguardante il caso Visibilia. Sono considerate inutilizzabili le email e gli audio dell’ex ministra del Turismo, Daniela Santanchè. La decisione riguarda la validità delle prove raccolte in relazione alle indagini. Il ricorso si basa sulla richiesta di esclusione di alcuni materiali considerati non ammissibili nel procedimento giudiziario. La vicenda coinvolge direttamente l’ex ministra e il procedimento legale in corso.