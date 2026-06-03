La Corte costituzionale ha accolto il ricorso del Senato nel caso che riguarda l’ex ministra del Turismo. La decisione permette di proseguire l’iter giudiziario senza sospensione. La vicenda riguarda presunte irregolarità legate a funzioni svolte durante il mandato. La sentenza è stata comunicata nelle ultime ore e permette di mantenere attiva l’azione legale contro l’ex ministra. La decisione è definitiva e non è soggetta a ulteriori impugnazioni.

Nuova tappa per il caso che vede coinvolta l’ex ministra del Turismo Daniela Santachè. La Corte Costituzionale ha dichiarato ammissibile il ricorso per “conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato ” sollevato dal Senato della Repubblica contro la Procura di Milano nell’ inchiesta per truffa aggravata ai danni dell’Inps sulla cassa integrazione covid che vede imputata l’ex ministra. “Eccesso di potere da pm e guardia di finanza”. Dopo l’udienza in camera di consiglio del 4 maggio, il collegio della Consulta con i giudici Amoroso-Pitruzzella- Bernardini ha accolto il ricorso presentato da Palazzo Madama relativo all’ eccesso di potere con... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Caso Santanchè, dalla Corte Costituzionale ok al ricorso del Senato

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