Negli ultimi anni, una ministra è stata coinvolta in diverse vicende giudiziarie. Tra queste, un procedimento per falso in bilancio, un’udienza preliminare riguardante una presunta truffa all’Inps e tre indagini per bancarotta. Questi casi sono stati oggetto di attenzione pubblica e hanno avuto ripercussioni sulla sua attività politica e professionale.

Un processo per falso in bilancio, un’udienza preliminare per una presunta truffa all’Inps e tre indagini per bancarotta. Sono i casi giudiziari che coinvolgono la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, di cui la premier Giorgia Meloni ha chiesto pubblicamente le dimissioni dopo quelle di Andrea Delmastro e Giusi Bartolozzi, rispettivamente sottosegretario e capo di gabinetto del ministero della Giustizia. Il caso Visibilia e la presunta truffa all’Inps. In dettaglio, la senatrice di Fratelli d’Italia è imputata davanti al Tribunale di Milano per i presunti conti truccati delle società della galassia Visibilia fra il 2016 e il 2022. In particolare, Santanché ne era amministratrice ed è accusata di aver truccato i numeri per mascherare le perdite. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Santanchè, da Visibilia alla presunta truffa Inps: tutti i casi giudiziari della ministra

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