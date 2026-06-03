Visibilia-Santanchè la Corte costituzionale dichiara ammissibile il ricorso del Senato | inutilizzabili mail e audio dell' ex ministra

Notizia in breve

La Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il ricorso presentato dal Senato riguardante il caso Visibilia. La decisione riguarda l’inutilizzabilità di email e registrazioni audio dell’ex ministra del Turismo. Le prove sono state considerate non utilizzabili in un procedimento legale. La questione riguarda la validità di alcune delle prove raccolte contro l’ex ministra nel contesto dello scandalo. La sentenza apre la strada a ulteriori sviluppi giudiziari sulla vicenda.