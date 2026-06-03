Visibilia-Santanchè la Corte costituzionale dichiara ammissibile il ricorso del Senato | inutilizzabili mail e audio dell' ex ministra
La Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il ricorso presentato dal Senato riguardante il caso Visibilia. La decisione riguarda l’inutilizzabilità di email e registrazioni audio dell’ex ministra del Turismo. Le prove sono state considerate non utilizzabili in un procedimento legale. La questione riguarda la validità di alcune delle prove raccolte contro l’ex ministra nel contesto dello scandalo. La sentenza apre la strada a ulteriori sviluppi giudiziari sulla vicenda.
Nuovo aggiornamento sul caso Visibilia, lo scandalo che vede coinvolta l'ex ministra del Turismo, Daniela Santanchè. La Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Senato nei confronti della procura di Milano. La. 🔗 Leggi su Today.it
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