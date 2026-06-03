La Virtus ha annunciato che Edwards sarà il nuovo volto della squadra, con l’obiettivo di rilanciarne le prestazioni. L’allenatore ha confermato che il giocatore, MVP anche partendo dalla panchina, rappresenta un elemento chiave. La squadra si è concentrata anche su un errore commesso durante l’ultima partita, considerandolo un’opportunità di miglioramento. Le dichiarazioni pubbliche hanno sottolineato l’importanza di ripartire da questi aspetti per affrontare la prossima fase del campionato.

La Virtus riparte dalle parole di Momo Diouf e da un errore che, in realtà potrebbe risultare, paradossalmente, una strategia vincente. La Virtus impatta la serie con Venezia, di fatto riapre la contesa, ma sa che, se vuole andare avanti, deve vincere almeno una volta al PalaTaliercio dove, in questa stagione, è già passata. Resta un’incognita destinata a rimanere tale. Luca Vildoza, lunedì, ha subito una contusione fortuita tra il bacino e l’anca nella zona destra. Un colpo che prima lo ha costretto a ricorrere alle cure dello staff medico, poi che l’ha messo fuori gioco. Luca ci ha provato, ma il dolore era troppo forte. Ci sarà o non ci sarà domani sera? La Virtus sceglie la strada (legittima) di non comunicare nulla di definito, ma di valutare ora dopo ora. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Virtus, il nuovo volto di Edwards. Mvp, partendo dalla panchina

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