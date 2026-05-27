Nel quarto periodo, la difesa del Trento ha subito un crollo, con la Virtus Bologna che ha aumentato la pressione offensiva. Edwards ha preso il controllo della partita, segnando punti in rapida successione e superando le marcature avversarie. La sua capacità di penetrare in area e di trovare spazio tra le linee ha portato a un aumento consistente del divario punti, contribuendo alla vittoria definitiva della squadra.

? Punti chiave Come ha fatto Edwards a scardinare la difesa del Trento?. Cosa ha causato il collasso tattico del Trento nel quarto periodo?. Perché la Virtus è riuscita a cambiare ritmo così improvvisamente?. Quali criticità dovrà risolvere il Trento per la prossima stagione?.? In Breve Vittoria Bologna per 106-95 in gara 5 contro il Trento.. Il distacco finale tra le due squadre è di undici punti.. Il Trento non riesce a contenere la velocità bolognese nel quarto periodo.. La Virtus Bologna accede alla semifinale dei playoff di Serie A.. La Virtus Bologna conquista la semifinale dei playoff di Serie A battendo il Trento con un punteggio netto di 106-95 in gara 5, grazie a una prestazione travolgente di Edwards nel momento decisivo della sfida. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Virtus Bologna vola in semifinale: Edwards travolge il Trento

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