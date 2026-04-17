Virtus trionfo in Israele | Edwards e Alston Jr travolgono il Maccabi

La Virtus Bologna ha concluso la propria stagione in Eurolega con una vittoria in trasferta contro il Maccabi, con il punteggio di 89 a 85. Durante la partita, Edwards e Alston Jr. sono stati i protagonisti principali, contribuendo in modo decisivo al risultato finale. La sfida si è svolta in Israele e ha rappresentato l’ultimo impegno della squadra nella competizione europea di quest’anno.

La Virtus Bologna chiude il proprio percorso stagionale in Eurolega con un successo significativo ottenuto in trasferta contro il Maccabi, terminando l’incontro con un punteggio di 89 a 85. La squadra italiana ha saputo gestire i momenti cruciali della sfida, mantenendo il comando del gioco per tutta la ripresa e chiudendo la prima parte della contesa con un vantaggio di 4 punti. L’efficacia offensiva dei protagonisti americani. Il motore della prestazione bolognese è stato alimentato dalla continuità di Carsen Edwards e Derrick Alston Jr., i quali hanno permesso alla formazione di sfiorare anche un distacco superiore ai dieci canestri nel corso del primo tempo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Virtus, trionfo in Israele: Edwards e Alston Jr. travolgono il Maccabi Notizie correlate LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 104-94, Serie A basket 2026 in DIRETTA: Edwards e Alston Jr. trascinano le V-nere contro gli acerrimi rivaliCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Finisce qui: la Virtus Bologna vince 104-94 sull’Olimpia Milano e consolida il primato in classifica!... Leggi anche: Virtus, notte magica all'Arena: Alston ed Edwards mandano k.o. l'Olimpia Milano