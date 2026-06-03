Virtus gara-3 a Venezia | più energia in difesa per vincere ancora

Da sport.quotidiano.net 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domani alle 20, la Virtus Bologna scende in campo al Taliercio di Venezia per la gara 3 di semifinale playoff. La squadra di Nened Jakovljevic punta a rafforzare la difesa, cercando di aumentare l’energia in campo. La sfida si gioca in un clima di attesa, con entrambe le formazioni pronte a dare il massimo per aggiudicarsi il punto che vale la semifinale.

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Bologna, 3 giugno 2026 - Terza sfida della serie di semifinale. Alle 20 di domani, giovedì 4 giugno, la formazione di Nened Jakovljevic scende in campo al Taliercio di Venezia per affrontare in gara 3 di semifinale playoff la Umana Reyer. Dopo gara 1 a favore dei lagunari e gara 2 invece dominata dalla Virtus, gara 3 potrebbe essere davvero una sfida spartiacque. Coach Nenad Jakovljevic aveva sottolineato la situazione dopo gara 2, lanciando già gara 3. “Abbiamo vinto questa gara 2 con determinazione e disciplina dal primo all’ultimo secondo, aggiustando qualcosina in difesa e enfatizzando l’importanza di fare un passaggio in più piuttosto che fare un palleggio in più. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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