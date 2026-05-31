Virtus Bologna-Venezia 83-91 | highlights gara-1
La Reyer ha vinto la prima partita delle semifinali di playoff di Serie A contro Virtus Bologna, con il punteggio di 91-83. La squadra ha ribaltato il risultato, conquistando subito il fattore campo. La gara si è svolta sulla parte sinistra del tabellone playoff.
Nella parte sinistra del tabellone playoff di Serie A, gara-1 delle semifinali va alla Reyer, che ribalta subito il fattore campo battendo la Virtus 91-83. Guarda gli highlights, compresa una clamorosa schiacciata di Karim Jallow. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Virtus Olidata Bologna - Umana Reyer Venezia | PokerstarsNews Highlights Serie A Unipol 2025/2026
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LBA PLayoffs: Reyer Venezia 89 (R.J. Cole 27 pts) Derthona Basket 83 (Tommaso Baldasso 19 pts), Reyer gana 3-2, Virtus Bologna 106 (Carsen Edwards 31 pts, Aliou Diarra 10 pts, 10 rebs, Luca Vildoza 9 pts) Aquila Trento 95 (DJ Steward 38 pts, Andrés Fo x.com
L’Umana Reyer Venezia batte Tortona in Gara 5 89-83 e conquista la semifinale Playoff contro i campioni d’Italia della Virtus Bologna Anna Bigarello facebook
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Virtus Bologna ko con Venezia, Nenad Jakovljevic sa che cosa è mancatoAl termine del pesante 83-91 interno contro la Reyer Venezia, Nenad Jakovljevic inquadra i problemi della Virtus Bologna. sportal.it