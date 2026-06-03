Dopo più di tre anni e mezzo, si è conclusa l’istruttoria del maxi-processo riguardante le violenze avvenute il 6 aprile 2020 nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Durante l’udienza, sono stati ascoltati testimoni e presentate le prove relative alle aggressioni compiute dagli agenti penitenziari sui detenuti del reparto Nilo. La fase dibattimentale si è ufficialmente chiusa.

Tempo di lettura: < 1 minuto Dopo oltre tre anni e mezzo, si è chiusa l’istruttoria dibattimentale al maxi-processo per le violenze commesse il 6 aprile 2020 al carcere di Santa Maria Capua Vetere dagli agenti penitenziari nei confronti dei detenuti del reparto Nilo. Dal 29 giugno prossimo, come reso noto dal presidente del collegio di Corte d’Assise del tribunale di Santa Maria Capua Vetere Claudia Picciotti, partirà la requisitoria dei pm Alessandro Milita, Alessandra Pinto e Daniela Pannone, che dovrebbe protrarsi per quattro-cinque udienze, anche se i pubblici ministeri hanno tempo fino al 15 giugno per presentare un calendario più preciso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Violenze in carcere casertano, chiusa l’istruttoria al maxi processo

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