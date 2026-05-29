Nel carcere della Dogaia a Prato, sono stati avviati tre processi contro detenuti accusati di aver commesso violenze sessuali su altri carcerati. Il giudice ha stabilito le date delle udienze preliminari per i singoli episodi, che coinvolgono persone diverse. Le accuse riguardano comportamenti violenti e torturatori all’interno della struttura penitenziaria. I processi sono ancora in fase preliminare e non sono state rese pubbliche ulteriori informazioni sui protagonisti.

PRATO – Torture, pestaggi e violenze sessuali tra detenuti all’interno del carcere La Dogaia di Prato. È il quadro di “particolare rilevanza e gravità” delineato dalla Procura di Prato. Tre processi per altrettanti e distinti episodi di violenza sessuale contro carcerati sono stati fissati dal giudice dell’udienza preliminare contro altri detenuti. Sono vicende indagate dalla procura avvenute nel penitenziario in tempi diversi. Tutte queste indagini sono partite dalla denuncia delle persone offese. Il 10 luglio 2026 vanno a processo due reclusi, un 37enne di Salerno e un 48enne di Marcianise (Caserta), accusati di aver torturato un detenuto omosessuale, tossicodipendente alla primaesperienza in carcere, sottoponendolo a ripetute violenze sessuali di gruppo e causandogli gravi lesioni. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Prato, violenze e torture choc nel carcere della Dogaia: a processo tre detenuti

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