A Perugia si è aperto un procedimento penale contro un uomo di 45 anni, residente a Passignano sul Trasimeno, accusato di aver inflitto violenze e di aver esercitato controllo economico sulla propria compagna. Le accuse si riferiscono a una serie di episodi di violenza domestica avvenuti nel corso di diversi mesi. Il processo è stato avviato nel tribunale locale, dove si sono presentate le parti coinvolte.

Il tribunale penale di Perugia ha aperto il processo contro un uomo di 45 anni originario di Passignano sul Trasimeno, accusato di aver sottoposto la propria compagna a una serie di violenze domestiche protrattasi per diversi mesi. L’imputato, assistito in aula dall’avvocato Roberto Quirini, deve rispondere di maltrattamenti nei confronti della partner, lesioni personali con aggravanti e del mancato rispetto degli obblighi di assistenza economica verso la famiglia. Secondo quanto ricostruito dalla Procura, i fatti risalgono al periodo iniziato nel maggio 2018 e si sono concentrati nell’abitazione della coppia situata a Magione, estendendosi per circa un anno e mezzo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Perugia, processo al 45enne: violenze e controllo economico in casa

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