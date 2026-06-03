Violenze è tempo della tolleranza zero

Una serie di episodi di violenza si sono verificati nelle aree dell’ex Zucchi, San Zenone e piazzale Europa. Questi episodi si aggiungono ad altri punti della città considerati degradati. La polizia sta indagando sugli eventi e sulla dinamica degli scontri. Non sono stati forniti dettagli sulle persone coinvolte o sui danni subiti. La situazione ha portato a richieste di interventi più severi e di misure per contenere la criminalità nelle zone interessate.

Violenza in città tra l’ex Zucchi, San Zenone e piazzale Europa. E fossero solo quelli i posti del degrado. Ad alzare la polemica è Forza Italia Reggio. "I cittadini reggiani sono stanchi di assistere, ancora una volta, a scene di violenza inaccettabili nel cuore della nostra città. I recenti episodi verificatisi nelle ultime ore, l’ennesima rissa con feriti e il precedente accoltellamento di sole ventiquattro ore prima, sono il segnale inequivocabile di un degrado brutale e impunito che avanza ogni giorno di più – dicono Mariarosaria Tedesco e Luca Vezzani, coordinatori cittadini –, nel disinteresse totale di chi governa questa città. Come Coordinamento cittadino di Forza Italia lo diciamo con fermezza: non possiamo rassegnarci a vivere in una città dove risse, accoltellamenti e atti di violenza diventano una consuetudine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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