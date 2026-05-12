È prossima online il nuovo singolo della band Tolleranza Zero

Il 12 maggio 2026 sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo della band mesagnese “Tolleranza Zero”. Il brano si intitola “È prossima” ed è stato scritto, musicato e interpretato dal frontman del gruppo, Fabrizio Valentini. La canzone rappresenta l’ultima uscita della band, nota nel panorama musicale locale.

MESAGNE - Martedì 12 maggio 2026 è in uscita su tutte le piattaforme digitali il brano musicale "È prossima", il nuovo singolo scritto, musicato e interpretato da Fabrizio Valentini, il frontman della storica band mesagnese “Tolleranza Zero”. La canzone è ascoltabile a questo link. "Il brano -.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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