Chi siamo noi | ecco il nuovo singolo della band Tolleranza zero

Il nuovo singolo della band mesagnese “Tolleranza zero” intitolato “Chi siamo noi” è stato pubblicato il 22 aprile e può essere ascoltato su tutte le piattaforme digitali.

“Chi siamo noi”, il nuovo singolo della band mesagnese “Tolleranza zero”, è disponibile dal 22 aprile su tutte le piattaforme digitali. Il brano suggerisce che la vera vita inizia quando smettiamo di aver paura e iniziamo a condividere la nostra essenza con il mondo.Musica e testi di Fabrizio.🔗 Leggi su Brindisireport.it

Will he discover her true identity as a woman Or he exact a different kind of revenge

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