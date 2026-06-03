Violenza economica | il 6,6 per cento delle donne è vittima inconsapevole

Secondo i dati Istat 2025, il 6,6 per cento delle donne con un partner ha subito violenza economica. La questione viene affrontata da alcune esperte che descrivono questa forma di violenza come un problema silenzioso. Le donne coinvolte spesso non si rendono consapevoli di essere vittime. La violenza economica si manifesta attraverso modalità che limitano l’autonomia finanziaria delle donne. Le analisi evidenziano che si tratta di una forma di abuso poco visibile e sottovalutata.

Secondo i dati Istat 2025, il 6,6 per cento delle donne con un partner ha subito violenza economica: sul numero di Novella 2000 in edicola Elena Murelli, Maria Chiara Gadda e Claudia Segre spiegano il dramma silenzioso. In Italia una donna su quattro non ha un conto corrente intestato a sé. Spesso è vittima di violenza economica e non lo sa. E quando lo scopre, è già in trappola. Secondo i dati Istat 2025, il 6,6 per cento delle donne con un partner ha subito violenza economica. Un numero che probabilmente è molto più alto, perché moltissime donne non sanno di esserne vittime. Per capire di cosa si tratta e cosa si sta cercando di fare,... 🔗 Leggi su Novella2000.it

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