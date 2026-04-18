Violenza economica Murelli | Autonomia finanziaria primo passo verso la libertà delle donne

Un flash mob si è svolto recentemente davanti al Senato, promosso dalla Lega, per sensibilizzare sull’uso della violenza economica. La manifestazione si è svolta in seguito all’approvazione unanime, in Commissione d’inchiesta sul femminicidio, di una relazione dedicata a questa forma di violenza. Si tratta di un fenomeno spesso invisibile che riguarda il controllo delle risorse finanziarie delle donne. La discussione si inserisce nel dibattito sulla necessità di promuovere l’autonomia finanziaria femminile.

Accendere i riflettori su una forma di violenza ancora troppo spesso invisibile: quella economica. È questo l’obiettivo del flash mob organizzato dalla Lega davanti al Senato, a seguito dell’approvazione all’unanimità, in Commissione d’inchiesta sul femminicidio, della relazione dedicata alla.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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