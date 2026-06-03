Violenza economica | il 6,6 % delle donne è vittima inconsapevole

Il 6,6% delle donne con un partner ha subito violenza economica, secondo i dati Istat 2025. La cifra rappresenta un fenomeno silenzioso che spesso passa inosservato. Le esperte spiegano che molte vittime sono inconsapevoli di essere state colpite, rendendo difficile il riconoscimento e l’intervento. La violenza si manifesta attraverso il controllo delle finanze, l’isolamento e la limitazione delle libertà economiche.

Secondo i dati Istat 2025, il 6,6 per cento delle donne con un partner ha subito violenza economica: sul numero di Novella 2000 in edicola Elena Murelli, Maria Chiara Gadda e Claudia Segre spiegano il dramma silenzioso. In Italia una donna su quattro non ha un conto corrente intestato a sé. Spesso è vittima di violenza economica e non lo sa. E quando lo scopre, è già in trappola. Secondo i dati Istat 2025, il 6,6 per cento delle donne con un partner ha subito violenza economica. Un numero che probabilmente è molto più alto, perché moltissime donne non sanno di esserne vittime. Per capire di cosa si tratta e cosa si sta cercando di fare,... 🔗 Leggi su Novella2000.it

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Violenza sulle Donne: Insegnare agli Uomini

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