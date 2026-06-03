Violenza di genere a Salerno il bilancio del progetto Violeta di Differenza Donna

Il prossimo 5 giugno, alle ore 17, presso i locali dell'Asd Marina di Salerno, l'associazione Differenza Donna illustrerà i risultati finali del progetto "Violeta", un'iniziativa sostenuta da Fondazione con il Sud per favorire l'emersione degli abusi e l'autodeterminazione delle vittime. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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