Generazione Ail e Differenza Donna un evento unisce le associazioni contro le malattie del sangue e la violenza di genere

Il prossimo sabato 25 si svolgerà un evento che coinvolge due associazioni: una dedicata alle malattie del sangue e l’altra alla lotta contro la violenza di genere. L’iniziativa mira a sensibilizzare il pubblico sui temi delle patologie ematologiche e delle violenze di genere, con diverse attività e incontri previsti durante la giornata. L’evento si svolgerà in una location pubblica e aperta alla partecipazione di tutti.

Una giornata contro le malattie del sangue e la violenza di genere. Si terrà il prossimo sabato 25 aprile a Roma, presso il Circolo Aeronautica Ponte Milvio, situato a Lungotevere Salvo d'Acquisto 21, il primo evento all'insegna del divertimento e della solidarietà che unisce le cause di due associazioni, Generazione AIL e Differenza Donna, da tempo impegnate in iniziative di stampo sociale. Parte del ricavato dell'evento, organizzato da Mezza Manica, che si rivolge in particolar modo ai giovani, sarà destinato ai progetti di entrambe le associazioni. Nello specifico, per Generazione AIL nel sostegno del reparto della psico-ematologia del nuovo Centro Franco Mandelli, che aprirà le proprie porte il prossimo ottobre.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Generazione Ail e Differenza Donna, un evento unisce le associazioni contro le malattie del sangue e la violenza di genere Entre Rhin et Moselle : trésors cachés d’Alsace et Lorraine | Trésors du Patrimoine Notizie correlate Festa della donna, polizia in campo contro la violenza di genereIn occasione della Giornata Internazionale della Donna, la Polizia di Stato di Pordenone ha voluto ribadire la propria presenza accanto alle donne e...