Violento schianto tra due auto a Torino Mirafiori una si ribalta | feriti i due conducenti trasferiti in ospedale

Nel pomeriggio di venerdì primo maggio, un incidente stradale si è verificato a Torino Mirafiori, precisamente in corso Salvemini all'angolo con via Rubino. Due auto sono entrate in collisione e una di esse si è ribaltata. I conducenti delle vetture sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale. Sul posto sono intervenuti gli agenti per i rilievi e la gestione del traffico.

L'incidente si è verificato nel pomeriggio di venerdì, primo maggio, a Torino Mirafiori, precisamente in corso Salvemini angolo via Rubino. Due auto, una Jeep Avenger rossa e una Bmw grigia, viaggiavano lungo il corso in direzione via Guido Reni quando, un presunto improvviso cambio di corsia, ha.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Incidente a Torino Mirafiori Sud: scontro tra due auto, una si ribalta in carreggiataUn incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, mercoledì 8 aprile 2026, nel tratto di corso Unione Sovietica a Torino che porta all'ingresso della... Schianto tra due auto a Fontanelle di Roccabianca, una finisce nel canale: due feriti in ospedaleDue auto si sono scontrate, per cause in corso di accertamento, mentre percorrevano la strada provinciale di Cremona in località Fontanelle, nel...