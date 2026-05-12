Corsa clandestina sulle colline dell' Oltrepò pavese | sette denunciati dai carabinieri
Nelle colline dell'Oltrepò pavese, sette persone sono state denunciate dai carabinieri a seguito di un'operazione contro una corsa clandestina. L'evento si è svolto a Santa Maria della Versa, dove sono state trovate automobili di grossa cilindrata coinvolte in una competizione non autorizzata. Le forze dell'ordine hanno individuato e fermato i partecipanti, sequestrando le vetture e contestando le violazioni previste dalla legge.
Santa Maria della Versa (Pavia), 12 maggio 2026 - Una corsa clandestina, tra auto di grossa cilindrata, sulle strade delle colline oltrepadane. È stata intercettata dai carabinieri della Compagnia di Stradella, che hanno denunciato, in stato di libertà, sette persone. I militari sono intervenuti in un tratto di strada tra Santa Maria della Versa e Canneto Pavese, con un rapido dispositivo che ha bloccato tutte le auto coinvolte "evitando che la situazione potesse degenerare – spiegano i carabinieri – con gravi rischi per la sicurezza pubblica e per gli altri utenti della strada". In base a quanto ricostruito dai carabinieri, i conducenti...🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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