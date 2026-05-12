Corsa clandestina sulle colline dell' Oltrepò pavese | sette denunciati dai carabinieri

Nelle colline dell'Oltrepò pavese, sette persone sono state denunciate dai carabinieri a seguito di un'operazione contro una corsa clandestina. L'evento si è svolto a Santa Maria della Versa, dove sono state trovate automobili di grossa cilindrata coinvolte in una competizione non autorizzata. Le forze dell'ordine hanno individuato e fermato i partecipanti, sequestrando le vetture e contestando le violazioni previste dalla legge.

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