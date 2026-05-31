Un manager di Caddell, l'impresa coinvolta nei lavori del nuovo Consolato degli Stati Uniti a Milano, è stato fermato all’aeroporto di Orio al Serio. Stava per partire con la famiglia verso Istanbul. Le autorità hanno fermato l’uomo a causa di violazioni emerse durante le attività di cantiere. Non sono stati forniti dettagli su eventuali accuse o procedimenti legali in corso.

DALLO SCALO BERGAMASCO. Il manager stava partendo con la famiglia per Instabul: fermato all’aeroporto di Orio al Serio. Aveva comperato un biglietto aereo per Istanbul il 30 maggio, ossia il giorno dopo essere stato indagato per caporalato insieme alla Caddell Costruction, la società di cui è uno dei responsabili in Italia, che sta restaurando e costruendo l’edificio che sarà la nuova sede del Consolato Usa a Milano con operai, secondo la Procura, tenuti in una situazione di «para-schiavitù». Per questo domenica 31 maggio il turco Ulas Demir è stato bloccato all’aeroporto di Orio al Serio, mentre stava partendo con la famiglia, e portato in carcere a Bergamo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Violazioni nel cantiere per il Consolato Usa a Milano: fermato a Orio il manager di Caddell

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