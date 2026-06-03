Violazione della par condicio Agcom condanna Comune di Costermano

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) ha condannato il Comune di Costermano sul Garda per violazione della par condicio durante le ultime elezioni regionali. La decisione si basa su un controllo relativo alle modalità di comunicazione del Comune, ritenute non conformi alle norme sulla parità di accesso ai mezzi di informazione elettorale. La sanzione è stata stabilita a seguito di un procedimento avviato dall’autorità competente.

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) ha emesso il suo verdetto definitivo sul caso che ha coinvolto il Comune di Costermano sul Garda durante le ultime elezioni regionali. L'ente regolatore ha accertato la violazione delle norme sulla par condicio avvenuta nel corso della. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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