Durante un'intervista trasmessa su Rete4, la premier ha affrontato questioni legate alla par condicio, mentre il Comitato Giusto dire No ha presentato un esposto all’Agcom, evidenziando una presunta violazione evidente della parità tra le rappresentanze del Sì e del No sul referendum riguardante le reti generaliste. La discussione si concentra sulla sproporzione tra le presenze dei due fronti.

Parlano di sproporzione che non può essere più taciuta. Quella tra le presenze del Sì e del No al referendum sulle reti generaliste. Una battaglia impari – a favore del Sì, naturalmente – che, a loro avviso, ha trovato due sere fa la propria apoteosi con l’intervista alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, trasmessa da “ Quarta Repubblica ”, su Rete4. “Un attentato alla par condicio”. Un vero e proprio attentato alla par condicio, che ieri ha spinto il Presidente Comitato nazionale a difesa della Costituzione e per il No al referendum – Giusto Dire NO, Antonio Diella, a prendere carta e penna e a scrivere al presidente dell’Agcom Giacomo Lasorella, affinché batta un colpo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Intervista a Meloni su Rete4, esposto del Comitato Giusto dire No all’Agcom: “Palese violazione della par condicio”

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