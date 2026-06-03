Violante | ‘Sfiducia costruttiva per sbloccare il governo

Notizia in breve

Il leader politico ha annunciato una mozione di sfiducia costruttiva per favorire la crisi di governo e permettere un nuovo esecutivo. La proposta prevede due interventi: uno per rafforzare la maggioranza parlamentare e un altro per assicurare la stabilità dell’esecutivo. La mozione sarà presentata nelle prossime ore, con l’obiettivo di superare l’attuale stallo politico. La strategia mira a garantire la governabilità attraverso un voto che approvi una nuova maggioranza.