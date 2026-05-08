Il Parlamento della Romania ha votato la sfiducia al governo liberale guidato da Bolojan, portando alla caduta dell'esecutivo. Le decisioni prese durante il mandato e le misure di austerità adottate hanno suscitato proteste nelle piazze del paese. Si sono sollevati dubbi sulla reale responsabilità delle scelte politiche e sulla figura che abbia effettivamente guidato le decisioni del governo. La situazione politica resta in evoluzione, con nuove consultazioni possibili.

? Punti chiave Chi ha realmente guidato le decisioni del governo Bolojan?. Perché le misure di austerity hanno scatenato la rivolta nelle piazze?. Come influirà la caduta dell'esecutivo sulla stabilità del leu?. Chi prenderà il controllo del potere a Palazzo Cotroceni?.? In Breve Voto di sfiducia raggiunto con 281 favorevoli su 464 rappresentanti parlamentari.. Misure di austerity contro il malcontento popolare e la crescita dell'AUR di George Simion.. Riferimento alle elezioni presidenziali di fine 2024 e alla vittoria di Nicu?or Dan.. Preoccupazione mercati per il debito sovrano e la stabilità della moneta leu..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu

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