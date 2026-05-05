Romania cade il governo | il Parlamento vota la sfiducia

In Romania, il Parlamento ha approvato una mozione di sfiducia contro il primo ministro, con 281 voti favorevoli e quattro contrari. La decisione ha portato alla caduta del governo della coalizione filo UE, insediatasi meno di un anno fa. La mozione è stata presentata e discussa nelle ultime settimane, portando alla definitiva sfiducia e alla conseguente crisi politica.

In Romania il Parlamento ha votato una mozione di sfiducia contro il primo ministro Ilie Bolojan con 281 voti a favore e quattro contrari, facendo crollare il governo della coalizione filo Ue che si era insediato meno di un anno fa. L’iniziativa congiunta era stata avviata la scorsa settimana quando il Partito Socialdemocratico (Psd) di sinistra, che si era ritirato dalla coalizione alla fine di aprile, e il partito di opposizione di estrema destra Alleanza per l’Unità dei Rumeni (Aur) hanno presentato la mozione di sfiducia al Parlamento. Il voto si è tenuto dopo un dibattito parlamentare. Bolojan, del Partito Nazionale Liberale (PNL) di...🔗 Leggi su Lapresse.it

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Romania’s Political Crisis Explained – What It Means for Europe

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