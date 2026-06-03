La Confederazione italiana agricoltori ha chiesto interventi per bloccare la sovrapproduzione di vino, proponendo misure specifiche per ridurre l’eccesso di produzione. Ha inoltre richiesto interventi sui fondi disponibili per limitare le importazioni di uva dall’estero. Le proposte mirano a stabilizzare il settore e a evitare un ulteriore calo dei prezzi, ma non sono stati ancora definiti dettagli concreti o tempi di attuazione.

Quali misure concrete propone la Cia per fermare la sovrapproduzione? Come verranno gestiti i fondi per evitare l'importazione di uva estera? Chi dovrà decidere se sospendere le nuove autorizzazioni ai vigneti? Quali sono i rischi reali per le aziende storiche del territorio??? In Breve Incontro con l'assessore Paolo Bongioanni fissato per il 10 giugno presso la Regione. Proposte di contributi per eliminazione uva e sospensione nuove autorizzazioni impianti. Richiesta . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vino in crisi: la Cia chiede aiuti per bloccare la sovrapproduzione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

After I awakened, all beautiful women were vying to marry me! So awesome!

Notizie e thread social correlati

Olio in crisi: la CIA chiede allo Stato garanzie sul creditoLa CIA ha chiesto allo Stato di garantire il credito alle imprese dell’olio, preoccupata dal blocco della liquidità che mette a rischio i frantoi.

Gli Usa strangolano Cuba e poi trattano: Rubio offre aiuti, il capo della Cia Ratcliffe chiede “riforme”Negli ultimi tempi, gli Stati Uniti hanno adottato una strategia che combina interventi diplomatici, offerte di aiuto e richieste di riforme a Cuba.

Temi più discussi: 'Per bere vino non serve capirlo: smettetela di renderlo complicato ai clienti, o li perderete' Johan Duchaussoy dice la sua; La crisi del vino francese si legge anche nel calo del prezzo dei vigneti: nel 2025 quasi -3%; In Costa Smeralda, dove il lusso non conosce crisi e il vino è sinonimo di status; Il vino di montagna che a trent’anni mette in crisi molti rossi più famosi.

La crisi del vino non accenna a finire. Dall’esperienza positiva dei 15 anni di @DoctorWine1 nasce una proposta: rendere più accessibili eventi e ristoranti di qualità per avvicinare nuove generazioni al mondo del vino Ce ne parla @DanieleCernilli : doctorwin x.com

Vino in crisi, le proposte di Cia Piemonte: Garantiamo dignità ai viticoltoriIl prossimo 10 giugno un confronto presso la Regione Piemonte: Andremo con spirito costruttivo, ma con la consapevolezza che non c’è più tempo da perdere ... cuneodice.it

Ho bisogno di un consiglio perché sono completamente in crisi su cosa regalare a mia madre per la Festa della Mamma. reddit

Il vino di montagna che a trent’anni mette in crisi molti rossi più famosiLa verticale del Grumello Buon Consiglio di Arpepe all’Osteria del Viandante attraversa sei annate e racconta una Valtellina meno eroica e più agricola, fatta di terrazzamenti, famiglia e memoria ... italiaatavola.net