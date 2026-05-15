Negli ultimi tempi, gli Stati Uniti hanno adottato una strategia che combina interventi diplomatici, offerte di aiuto e richieste di riforme a Cuba. Da un lato, alcuni funzionari americani hanno proposto assistenza economica e sostegno, mentre dall’altro, figure di spicco del governo statunitense hanno avanzato richieste di cambiamenti nelle politiche interne dell’isola. Questa dinamica si inserisce in un quadro di tensioni e tentativi di influenzare le decisioni cubane attraverso strumenti diversi.

Gli Stati Uniti stanno utilizzando un’alternanza di strumenti politici, aperture e pressioni coercitive per spingere Cuba a cambiare rotta e aprire al dialogo con Washington, cinque mesi dopo che la caduta di Nicolas Maduro in Venezuela ha inaugurato la fase forse più critica per L’Avana dalla presa del potere di Fidel Castro nel 1959, che segnò l’inizio sostanziale della competizione tra i due Paesi americani. Negli ultimi giorni, mentre Cuba comunicava di essere rimasta a secco di diesel e olio combustibile per il prolungato embargo energetico che la sta sostanzialmente stritolando e ha prodotto gravi conseguenze anche sul sistema sanitario, Washington ha fatto le sue mosse. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Gli Usa strangolano Cuba e poi trattano: Rubio offre aiuti, il capo della Cia Ratcliffe chiede “riforme”

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