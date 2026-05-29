Olio in crisi | la CIA chiede allo Stato garanzie sul credito

La CIA ha chiesto allo Stato di garantire il credito alle imprese dell’olio, preoccupata dal blocco della liquidità che mette a rischio i frantoi. La richiesta riguarda garanzie su ISMEA e MCC, per sostenere le aziende nel pagamento dei debiti e l’approvvigionamento di materie prime. La crisi del settore olivicolo è stata aggravata dalla mancanza di liquidità, rendendo necessario un intervento statale per evitare il collasso delle attività.

? Punti chiave Come influenzerà il blocco della liquidità la sopravvivenza dei frantoi?. Perché lo Stato deve intervenire con garanzie su ISMEA e MCC?. Come impatteranno le vendite sottocosto sulla qualità dell'olio italiano?. Quali misure bloccheranno la svendita strutturale del prodotto nei supermercati?.? In Breve Richiesta di fondi ISMEA e Medio Credito Centrale per sbloccare liquidità frantoi.. Proposta di visibilità identica tra prezzo promozionale e origine su etichette supermercato.. Utilizzo regime de minimis per finanziare costi logistici e stoccaggio scorte olio.. Proposta istituzione tavolo permanente di crisi a Bari per monitorare Piano Olivicolo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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