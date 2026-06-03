Vino a Lamole degustazioni e incontri con Profumi di Lamole 2026

Il 6 e 7 giugno 2026 si terranno a Lamole degustazioni e incontri legati all’evento “Profumi di Lamole 2026”. L’iniziativa si concentra sui vini e sui produttori del territorio del Chianti Classico, con l’obiettivo di promuovere e valorizzare le produzioni locali. L’evento si svolge nel contesto di una tradizionale celebrazione della cultura enologica della zona.

Il 6 e 7 giugno 2026, Lamole torna a celebrare la sua identità più autentica con Profumi di Lamole, l’appuntamento dedicato ai vini e ai produttori di questo territorio unico del Chianti Classico.La manifestazione si svolgerà nella piazza di Lamole ed è organizzata dall’associazione dei. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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