Mare&Mosto si sposta a Palazzo Ducale | degustazioni incontri e workshop dedicati al vino e all' olio ligure
L’evento dedicato a vino e olio ligure si sposta a Palazzo Ducale per la sua undicesima edizione, in programma domenica 7 e lunedì 8 giugno. Organizzato dall’Associazione Italiana Sommelier, prevede degustazioni, incontri e workshop focalizzati sui prodotti del territorio. La manifestazione si svolge nel centro di Genova, coinvolgendo espositori e professionisti del settore. L’evento si tiene in un’unica sede nel cuore della città, con accesso aperto al pubblico interessato a scoprire le specialità locali.
Mare&Mosto - Le Vigne Sospese, l’evento dedicato al vino, all’olio e ai sapori del territorio ligure torna per la sua undicesima edizione e sceglie una nuova sede: domenica 7 e lunedì 8 giugno la manifestazione organizzata da Ais Liguria - Associazione Italiana Sommelier si svolge a Genova, negli. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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