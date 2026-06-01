Mare&Mosto si sposta a Palazzo Ducale | degustazioni incontri e workshop dedicati al vino e all' olio ligure

Notizia in breve

L’evento dedicato a vino e olio ligure si sposta a Palazzo Ducale per la sua undicesima edizione, in programma domenica 7 e lunedì 8 giugno. Organizzato dall’Associazione Italiana Sommelier, prevede degustazioni, incontri e workshop focalizzati sui prodotti del territorio. La manifestazione si svolge nel centro di Genova, coinvolgendo espositori e professionisti del settore. L’evento si tiene in un’unica sede nel cuore della città, con accesso aperto al pubblico interessato a scoprire le specialità locali.