Vingegaard trionfa a Pila | il danese conquista la maglia rosa

Il ciclista danese ha vinto la tappa a Pila, conquistando la maglia rosa. Durante la corsa, è riuscito a superare la fuga di Delacruz grazie a un’accelerazione in salita. Il team Visma ha mantenuto un ritmo elevato e ha gestito efficacemente la corsa, permettendo al suo portacolori di scattare negli ultimi chilometri. La vittoria è arrivata dopo un combattimento in salita, con Vingegaard che ha approfittato di una strategia di squadra e di una maggiore resistenza fisica.

Come ha fatto Vingegaard a scardinare la fuga di Delacruz? Quali dettagli tecnici hanno permesso al team Visma di dominare? Chi sono le leggende del ciclismo presenti alla festa di Gressan? Cosa accadrà sabato con la doppia salita del Piancavallo??? In Breve Tappa di 133 km con 4.350 metri di dislivello e 48,5 km di pendenze. Jhonatan Narvaez vince il traguardo volante di Roisan superando Magnier. Afonso Eulalio cede a 8.500 metri dall'arrivo perdendo la maglia rosa. 5.500 sp . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Vingegaard regna a Pila: mette le mani sul Giro 2026

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