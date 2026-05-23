Giro d' Italia tris Vingegaard a Pila | danese in maglia rosa
Il danese Vingegaard ha vinto la terza tappa del Giro d’Italia 2026, arrivando primo all’arrivo di Pila. La frazione, lunga 133 chilometri, ha previsto salite, discese e pochi spazi per recuperare. Con questa vittoria, ha conquistato anche la maglia rosa, che era in possesso di un altro corridore. È il terzo successo di tappa per Vingegaard in questa edizione della corsa.
Terza vittoria di tappa al Giro d’Italia 2026 per Vingegaard dopo Blockhaus e Corno alle Scale. Il danese taglia il traguardo per primo anche al termine della durissima Aosta-Pila – 133 chilometri fra salite e discese e pochissimi momenti per recuperare – strappando la maglia rosa a Eulalio. Seconda posizione per Felix Gall, davanti a Hindley e a Piganzoli. Quinto posto per Pellizzari. Eulálio resta maglia bianca Conad. Il portoghese precede nella classifica della maglia bianca Pellizzari. Roma, Usb in corteo: “Via il governo Meloni. Alzate i salari, abbassate le armi” New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it
The Giro d'Italia 2026 Move Jonas Vingegaard Has Hinted At For Years
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