Giro d' Italia tris Vingegaard a Pila | danese in maglia rosa

Notizia in breve

Il danese Vingegaard ha vinto la terza tappa del Giro d’Italia 2026, arrivando primo all’arrivo di Pila. La frazione, lunga 133 chilometri, ha previsto salite, discese e pochi spazi per recuperare. Con questa vittoria, ha conquistato anche la maglia rosa, che era in possesso di un altro corridore. È il terzo successo di tappa per Vingegaard in questa edizione della corsa.