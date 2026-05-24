Durante il passaggio sotto l'Arco d'Augusto, la folla ha reagito con entusiasmo, creando un grande afflusso di spettatori. I tifosi si sono concentrati vicino al Trofeo Senza Fine, attirando l’attenzione con cori e applausi. La tappa è stata vinta da un ciclista che ha conquistato anche la maglia rosa, mentre il leader della classifica generale ha gestito la corsa con strategia.

? Punti chiave Come ha gestito la folla il passaggio sotto l'Arco d'Augusto?. Chi ha attirato l'attenzione dei tifosi vicino al Trofeo Senza Fine?. Come hanno organizzato i fan la salita verso l'arrivo in quota?. Quale impatto avrà l'ondata di turisti sulle strutture ricettive valdostane?.? In Breve Chicco Pellegrino incontra i tifosi presso il Trofeo Senza Fine ad Aosta.. Folla internazionale converge verso l'ovovia di Pila dalle ore 13:00.. Tifosi occupano i tornanti montani con bandiere e attrezzature da campeggio.. L'evento trasforma la geografia della Valle d'Aosta in corridoio sportivo globale.. Jonas Vingegaard ha conquistato la tappa del Giro d’Italia oggi a Pila, trionfando dopo una volata finale scatenata dal boato dei tifosi lungo i tornanti della salita valdostana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vingegaard trionfa a Pila: conquista la tappa e la maglia rosa

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Jonas Vingegaard - Interview at the finish - Stage 9 - Giro d'Italia 2026

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